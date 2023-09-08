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Белорусская теннисистка прокомментировала свой выход в финал US Open

Белорусская теннисистка Соболенко назвала очень ценным выход в финал US Open

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Loren Elliott/Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала свою победу над американкой Мэдисон Кис в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open).

«Я думала, что тай-брейк до семи. Не знаю, полный бардак. Безумие. Спасибо команде, что напомнили, что играем до 10. Я рада, что после этой реакции смогла сосредоточиться и довести матч до конца. Все могло пойти иначе.

Она играла невероятно, на другом уровне. Я не знаю как, но мне удалось изменить ход матча и выиграть. Выйти в финал US Open для меня очень ценно», — сказала Соболенко в послематчевом интервью на корте.

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, закончилась со счетом 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5). Игра продолжалась 2 часа 32 минуты.

В финальном матче Соболенко сыграет с американской теннисисткой Кори Гауфф, которая в матче 1/2 финала оказалась сильнее Каролины Муховой из Чехии. Встреча продолжалась 1 час 57 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:5.

В четвертьфинале US Open Соболенко победила россиянку Дарью Касаткину. Соболенко без особых проблем взяла верх над соперницей из России — 6:1, 6:3. Касаткина стала единственной россиянкой, дошедшей до этой стадии, после ее поражения российских теннисисток в женской одиночной сетке US Open не осталось.

Открытый чемпионат США по теннису — один из четырех турниров Большого шлема, ныне проводящийся в американском городе Нью-Йорк. Действующим чемпионом US Open является Ига Свентек из Польши. Финальный матч этого сезона будет сыгран 10 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $6,6 млн.

Ранее первая ракетка России потеряла одну позицию в рейтинге WTA.

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