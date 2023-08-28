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Президент КХЛ сообщил, что лига запретит Федотову играть до окончания дисквалификации

Президент КХЛ Морозов: вратарь ЦСКА Федотов не сможет играть в лиге до 1 января

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Голкипер ЦСКА Иван Федотов не сможет принять участие в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) до Нового года, сообщил в интервью «Матч ТВ» президент лиги Алексей Морозов.

«Разрешит ли КХЛ ему играть, если ничего не поменяется? На данный момент нет. У него стоит дисквалификация. У Федотова заканчивается дисквалификация 31 декабря, 1 января он сможет играть. Мы его заявили на сезон, но есть пометка о дисквалификации до 31 декабря», — сказал Морозов.

14 августа Международная федерация хоккея (IIHF) наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон. Также голкипер команды Иван Федотов не может выступать в Континентальной хоккейной лиге до 31 декабря 2023 года. 27 августа Федерация хоккея России (ФХР) разрешила Федотову играть с 1 января 2024 года. Таким образом, новый сезон ЦСКА начнет без него.

С июля 2022-го по июль 2023 года Федотов проходил службу в армии. В это время у него действовал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».

Ранее олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов заявил, что не нужно смотреть в сторону IIHF после дела Федотова.

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Хоккей. КХЛ
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