Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Слова Слуцкого про «19-летнего дебила» в адрес журналиста рассмотрит комитет по этике

Комитет по этике РФС рассмотрит грубое высказывание Слуцкого про журналиста

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит высказывание российского тренера Леонида Слуцкого, который назвал «19-летним дебилом» журналиста «РБ Спорт» Виталия Бородина. Об этом сообщает Cq.ru.

Инцидент произошел после того, как по завершению матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Крылья Советов» нападающий «железнодорожников» Артем Дзюба, который не был включен в заявку на игру из-за травмы, пообещал «в одно место» засунуть телефон журналиста «РБ Спорт», который задал ему вопрос о низкой результативности. После этого Слуцкий, который дружит с Дзюбой, в выпуске «Коммент.Шоу» от 14 августа раскритиковал Бородина.

«19-летний дебил бежит за территорию… Он не в первый раз наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы», — заявил тогда Слуцкий.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Дзюбу за угрозы в адрес журналиста условно на два поединка. Наказание превратится в реальное, если инцидент повторится.

Ранее обозвавший журналиста дебилом Слуцкий заявил, что не жалеет о своем поступке.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях