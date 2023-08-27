Слова Слуцкого про «19-летнего дебила» в адрес журналиста рассмотрит комитет по этике

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит высказывание российского тренера Леонида Слуцкого, который назвал «19-летним дебилом» журналиста «РБ Спорт» Виталия Бородина. Об этом сообщает Cq.ru.

Инцидент произошел после того, как по завершению матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Крылья Советов» нападающий «железнодорожников» Артем Дзюба, который не был включен в заявку на игру из-за травмы, пообещал «в одно место» засунуть телефон журналиста «РБ Спорт», который задал ему вопрос о низкой результативности. После этого Слуцкий, который дружит с Дзюбой, в выпуске «Коммент.Шоу» от 14 августа раскритиковал Бородина.

«19-летний дебил бежит за территорию… Он не в первый раз наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы», — заявил тогда Слуцкий.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Дзюбу за угрозы в адрес журналиста условно на два поединка. Наказание превратится в реальное, если инцидент повторится.

Ранее обозвавший журналиста дебилом Слуцкий заявил, что не жалеет о своем поступке.