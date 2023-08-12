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Кейн не спас «Баварию» от поражения в матче с «Лейпцигом» за Суперкубок Германии

«Бавария» проиграла «Лейпцигу» в матче за Суперкубок Германии со счетом 0:3

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https://twitter.com/RBLeipzig_EN

Завершился матч за Суперкубок Германии между «Баварией» и «РБ Лейпциг». Встреча, прошедшая на стадионе «Альянц Арена», закончилась победой «Лейпцига» со счетом 3:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Бастианом Данкертом.

На третьей минуте счет в матче открыл футболист «Лейпцига» Дани Ольмо. Он же удвоил преимущество на 44-й минуте. На 68-й минуте Ольмо реализовал пенальти и оформил хет-трик.

Таким образом, «Лейпциг» завоевал Суперкубок Германии. Команда впервые в своей истории завоевала этот трофей. Отметим, что в этом матче в составе «Баварии» дебютировал английский нападающий Гарри Кейн, который перешел в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма».

В следующем матче «Бавария» сыграет с «Вердером». Встреча пройдет 18 августа в рамках первого тура чемпионата Германии. Начало матча запланировано на 21:30 по московскому времени. «Лейпциг» в первом туре Бундеслиги встретится с «Байером». Игра состоится 19 августа. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что Гарри Кейну запретили лететь в Мюнхен.

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Футбол. Чемпионат Германии
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