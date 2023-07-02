Петржела заявил, что ни один футболист «Зенита» не захочет переходить в «Спартак»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела назвал бразильца Вендела важным футболистом сине-бело-голубых. Его слова передает «РБ Спорт».

«Вендел — сильный футболист, важный игрок для центра поля «Зенита». Он еще относительно молод, поэтому имеет шансы реализовать свою карьеру в европейском топ-клубе. Его желание уйти можно понять, а сине-бело-голубе без проблем найдут ему замену.

Могу ли представить Вендела в «Спартаке»? Это странно. Ни один футболист «Зенита» не захочет переходить в «Спартак», зачем ему это?» — сказал чех.

Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. В минувшем сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает бразильца в €24 млн.

Соглашение между клубом и футболистом истекает летом 2027 года.

Ранее футболисту «Зенита» разрешили искать новый клуб.