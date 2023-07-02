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Петржела заявил, что ни один футболист «Зенита» не захочет переходить в «Спартак»

Экс-тренер «Зенита» Петржела не может представить игрока клуба Вендела в «Спартаке»

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Vlastimil Petrzela/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела назвал бразильца Вендела важным футболистом сине-бело-голубых. Его слова передает «РБ Спорт».

«Вендел — сильный футболист, важный игрок для центра поля «Зенита». Он еще относительно молод, поэтому имеет шансы реализовать свою карьеру в европейском топ-клубе. Его желание уйти можно понять, а сине-бело-голубе без проблем найдут ему замену.

Могу ли представить Вендела в «Спартаке»? Это странно. Ни один футболист «Зенита» не захочет переходить в «Спартак», зачем ему это?» — сказал чех.

Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. В минувшем сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает бразильца в €24 млн.

Соглашение между клубом и футболистом истекает летом 2027 года.

Ранее футболисту «Зенита» разрешили искать новый клуб.

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