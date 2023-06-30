Правительство РФ поручило обеспечить условия для участия «Шахтера» в турнирах российских турнирах

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Министерству спорта РФ разработать план развития футбольного клуба «Шахтер» из Донецкой народной республики (ДНР) и обеспечить клубу участие в турнирах под эгидой Российского футбольного союза, передает РИА Новости.

Поручение было дано во время совещания, которое было посвящено новым регионам России.

Также на совещании доложили о ходе ремонта на спортивном комплексе «Ильичевец» в Мариуполе. До конца лета запланирована установка металлоконструкций, кровли и других компонентов. Ведется активная работа по восстановлению других спортивных объектов.



В июле прошлого года донецкий футбольный клуб «Шахтер» принял участие в футбольном турнире между футбольными командами Республики и российскими волонтерами.

Ранее депутат Госдумы Борис Пайкин поддержал «Шахтер» из Донецка.