Польские госорганы скрыли информацию об аресте хоккеиста от посольства России

Посольство России в Польше не получило официальную информацию о задержании хоккеиста, обвиненного в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС.

«В посольство до настоящего момента не поступала информация из польских правоохранительных органов о задержании российского гражданина», — сообщили российские дипломаты.

При этом министр юстиции Польши Збигнев Зебро уже написал в Twitter, что «схвачен российский шпион», который якобы действовал под прикрытием игры в хоккейном клубе первой лиги.

Агентство внутренней безопасности Польши арестовало спортсмена, обвинив его в исследовании «критической инфраструктуры в нескольких воеводствах».

Telegram-канал Mash сообщил, что задержанного хоккеиста зовут Максим Сергеев. Это 20-летний атакующий полузащитник, который играл в России за московский «Спартак» 2003 года рождения, а также клубы «Химик» и «Балашиха».

В Польше он защищал цвета команды «Заглембе» из города Сосновец.

Ранее экс-тренер арестованного в Польше хоккеиста заявил, что потерял с ним связь.