Главный тренер «ПСЖ» подтвердил уход Месси

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье сообщил, что нападающий Лионель Месси покинет команду по окончании сезона. Его слова передает RMC Sport.

«Мне выпала честь управлять лучшим игроком в истории футбола. Матч с «Клермоном» будет для Месси последним на «Парк де Пренс». Смею надеяться, что его встретят как нельзя лучше», – сказал Гальтье.

Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» предложил Лионелю Месси контракт на €1,2 млрд. Отметим, что зарплата аргентинца в «Пари Сен-Жермен» составляет €29 млн.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 31 матче чемпионата Франции. Недавно он был отстранен от занятий с командой из-за поездки в Саудовскую Аравию. После публичных извинений нападающий был допущен.

Ранее сообщалось, что клуб МЛС «Интер Майами» предложил Месси четырехлетний контракт на $50 млн в год.