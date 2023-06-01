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Стало известно о намерении Модрича покинуть «Реал»

OK Diaro: Модрич уведомил руководство «Реала» о намерении покинуть клуб

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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич уведомил клуб о желании покинуть команду. Об этом сообщает OK Diaro.

По информации источника, хорватский игрок может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Отмечается, что саудовский клуб предлагает Модричу €120 млн за три сезона. Источник сообщает, что вопрос ухода Модрича из «Реала» является практически решенным.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании хорват принял участие в 32 матчах, в которых ему удалось забить четыре мяча и сделать три результативные передачи. В розыгрыше Лиги чемпионов Модрич забил два мяча и отдал один голевой пас в 10 встречах. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Модрича составляет €10 млн.

Ранее Лука Модрич заявил, что хотел бы продолжить работу в составе мадридского «Реала» под руководством главного тренера Карло Анчелотти.

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