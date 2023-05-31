Кержаков объяснил оскорбительную кричалку про «Спартак» во время чемпионского парада

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, почему решил прокричать оскорбительные слова в адрес московского «Спартака» во время чемпионского парада по случаю чемпионства в сезоне-2022/23.

Во время чемпионского парада 36-летний вратарь зарядил оскорбительную кричалку в громкоговоритель с фанатами: «Оле! Ола! Сосать «Спартак» Москва!»

«На самом деле я оставил все эмоции здесь, на банкете был уже вялый, пришлось рано уехать. На следующий день проснулся, зашел в социальные сети – меня просто завалили разными сообщениями. Сначала не понял, с чем это связано.

Например, когда я играл против «Cпартака» на выезде, чего только не cлышал в cвой адреc и в адреc cвоей cемьи и родcтвенников. Я не cкулил и не жаловалcя, окей, никаких проблем в этом не вижу. Вы приходите на cтадион и выплеcкиваете эмоции. А в тот момент выплеcнул их я», – сказал Кержаков на YouTube-канале Российской премьер-лиги (РПЛ).

Напомним, «Зенит» оформил досрочное чемпионство 7 мая в матче в 26-го туре чемпионата России со «Спартаком». Это пятое подряд чемпионство сине-бело-голубых.

В текущем сезоне Кержаков провел за «Зенит» 27 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 17 мячей.

Ранее экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин назвал Артема Дзюбу символом московского «Локомотива» в весенней части сезона.