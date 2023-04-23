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Тренер киевского «Динамо» Луческу сообщил о приостановке работы в клубе

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Andrey Lukatsky/AP

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу сообщил о предстоящей операции на ноге и назвал имя помощника, который будет заменять его в клубе.

«С этого момента я иду на свой больничный, мне нужно сделать операцию на ноге. С этого момента Александр Шовковский будет исполнять обязанности тренера. Но мы будем постоянно с командой, контролировать ситуацию.

Я мог бы уехать из Украины, но считаю, что нужно остаться в Киеве и сделать эту операцию здесь, чтобы быть рядом. Это ведь важно для игроков и, возможно, для страны», — передает слова Луческу tribuna.com.

Луческу возглавил «Динамо» летом 2020 года. За это время он привел команду к победе в чемпионате страны, а также в Кубке и Суперкубке Украины.

До этого он на протяжении 12 лет работал в донецком «Шахтере» — главном сопернике «Динамо» в чемпионате Украине. Он вместе с командой завоевал 21 национальный титул, а в сезоне 2008/09 выиграл Кубок УЕФА.

После 22 туров Украинской премьер-лиги (УПЛ) «Динамо» идет на четвертом месте.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Спартака» Унаи Эмери установил рекорд в Английской премьер-лиге (АПЛ).

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