Владелец «Челси» Боули признал свои ошибки за время работы в клубе

Совладелец «Челси» Тодд Боули на встрече со своими партнерами признал, что за время его работы в клубе были допущены ошибки. Об этом сообщил Daily Mail.

Боули выступил перед инвесторами и деловыми партнерами во время частного мероприятия на «Стэмфорд Бридж» всего через несколько дней после вылета из Лиги чемпионов.

Он не стал вдаваться в подробности ошибок, допущенных в «Челси» за последние 12 месяцев. Ни Боули, ни еще один владелец Энтони Гутман не захотели комментировать этот вопрос после разговора.

С момента прихода к власти в «Челси» Боули потратил более полумиллиарда фунтов стерлингов на трансферы игроков, больше, чем в предыдущие два трансферных окна.

С приходом в клуб Боули «Челси» уже успел поменять главного тренера и вылететь из розыгрыша Лиги чемпионов, уступив мадридскому «Реалу» в двух матчах с общим счетом 4:0.

В Английской премьер-лиге (АПЛ) «Челси» после 31 тура располагается на 11-м месте, набрав всего 39 очков (это чуть более одного очка за игру). До конца сезона клуб возглавил Фрэнк Лэмпард.

Ранее сообщалось, что Юлиан Нагельсманн отказался от предложения возглавить «Челси».