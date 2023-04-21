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Игнатьев считает, что в матче ЦСКА — «Локомотив» нет фаворита, и в этом заключается интрига

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от дерби ЦСКА и «Локомотива» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги. Специалист заметил, что красно-зеленые сейчас находятся на подъеме, и в случае победы над армейцами можно будет говорить, что команда возвращается к прежнему лидерскому статусу. По мнению Игнатьева, фаворита в предстоящем противостоянии нет.

«Я не вижу фаворита, и в этом вся интрига. Мы будем с удовольствием наблюдать за «Локомотивом» — что это такое? Что за метаморфозы произошли? Это на фоне команд, которые далеко не блещут, кроме «Зенита»? Если «Локо» сыграет успешно, показав добротную и уверенную игру, будем говорить, что в нашем футболе наконец-то еще одна команда вернулась на круги свои после длительного перерыва. Пока такие надежды у нас появляются, и эта игра может подтвердить, что мы не ошибаемся», — сказал Игнатьев «Газете.Ru».

Матч между ЦСКА и «Локомотивом» состоится в воскресенье, 23 апреля, и начнется в 19:30 по московскому времени. Соперников рассудит Сергей Карасев.

Ранее ветеран ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал календарь команды в концовке сезона.

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