Российские шахматисты в Азии смогут выступать под своим флагом

Россияне смогут выступать под своим флагом на турнирах под эгидой Азиатской шахматной федерации (АШФ). Об этом рассказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.

По его словам, речь идет о турнирах под эгидой АШФ. В то же время на соревнованиях под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ) россияне будут выступать под нейтральным флагом.

«Есть МОК со своими рекомендациями, а дальше международные федерации сами принимают решения по ограничениям. В спортивной гимнастике просто запрещают участвовать в соревнованиях. В шахматах этого нет», – указал в беседе с ТАСС Александр Ткачев.

Как напоминает Общественная служба новостей, ранее ФШР стала первой российской спортивной организацией, которая перешла из Европы в Азию