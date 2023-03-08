Гаджиев о невызове Дзюбы: у нас своя сборная, а у Карпина своя

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о непопадании нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в расширенный список сборной России на мартовский сбор.

«Относительно отсутствия в списке Дзюбы я думаю, что на это решение не повлияла недавняя победа «Локомотива» над «Ростовом». Была большая пауза, сейчас он проявляет характер. В Бразилии была ситуация, когда многие возмущались тренером, который не пригласил игрока. А тренер ответил: «У 80 миллионов бразильцев своя сборная, а у меня своя». Вот и у нас своя сборная, а у Карпина своя», — передает слова Гаджиева Metaratings.

Валерий Карпин включил в расширенный список пятерых нападающих: Федора Чалова из ЦСКА, Александра Соболева из «Спартака», Владимира Писарского из «Крыльев Советов», Константина Тюкавина из «Динамо» и Николая Комличенко из «Ростова».

8 февраля нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. 4 марта Дзюба отметился хет-триком в ворота «Ростова». Это первые голы нападающего после перехода в стан «железнодорожников».

Сборная России соберется 19 марта в Москве и сыграет товарищеский матч с Ираном.

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