СМИ назвали причину невызова Дзюбы в сборную России по футболу

Тренерский штаб сборной России не рассматривает нападающего московского «Локомотива» в качестве кандидата на включение в состав национальной команды из-за возраста 34-летнего игрока, сообщает «Спорт-Экспресс».

6 марта Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расширенный состав сборной на мартовский сбор команды, в рамках которого предполагается проведение двух товарищеских встреч.

В список был включен 41 игрок, в том числе выступающие за рубежом Александр Головин из «Монако» и Алексей Миранчук из «Торино».

Российский футбольный союз ранее объявил, что 23 марта в Тегеране состоится товарищеская игра между сборными Ирана и России. СМИ также сообщали о том, что 27 марта российские футболисты проведут товарищескую встречу с командой Ирака — на стадионе «Фишт» в Сочи.

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба поделился эмоциями от хет-трика в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».