Экс-футболист сборной России Широков назначен на пост гендиректора «Сатурна»

Экс-футболист сборной России петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Роман Широков назначен на пост гендиректора раменского «Сатурна», передает сайт клуба.

»Раменское – это старт карьеры в РПЛ. В принципе, и нынешнее назначение можно расценивать так же. Как старт в управленческой структуре», — сказал Широков.

Напомним, Широков в 2005 году провел за «Сатурн» 18 матчей, забив три мяча.

Сейчас «Сатурн» выступает во Второй лиге. Второй этап подмосковный клуб начнет на девятом месте в турнирной таблице подгруппы «3А».

«Сатурн» в сезоне РПЛ 2007 года занял пятое место, что является рекордом команды.

Ранее бывший полузащитник петербургского «Зенита» Роман Широков сравнил отстранение российских клубов и сборных от международных соревнований в футболе и хоккее.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.