Каменский рассказал, что может помешать Овечкину бить новые рекорды НХЛ

Олимпийский чемпион Валерий Каменский оценил очередное историческое достижение, установленное российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Девилз».

Форвард отличился в прошедшей игре и с 122 заброшенными шайбами обошел легендарного Горди Хоу (121) по количеству победных голов в истории НХЛ.

«Постепенно он набирает свои обороты. Играет и старается. Играет на своем уровне. Он лидер, который ведет за собой команду. Естественно, Хоу уже рядом, но об этом не надо думать, надо играть забивать, все придет само.

Может ли что-то помешать Овечкину? Если не будет травм, то ничто не может ему помешать. Пожелаем ему здоровья», — передает слова Каменского «Спорт-Экспресс».

«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси Девилз» со счетом 6:3. Благодаря голу, забитому в этом матче, Овечкин вышел на чистое второе место по количеству победных шайб. Рекордсменом по этому показателю является Яромир Ягр (135).

Этот гол стал 783-м в карьере Овечкина в НХЛ. Он сократил отставание от идущего на втором месте в гонке лучших снайперов в истории лиги Горди Хоу до 18 шайб. Лучшим снайпером в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки, который забросил 894 шайбы.

После семи проведенных встреч «Вашингтон» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе восемь очков. «Нью-Джерси» находится на 14-м месте в той же конференции, набрав шесть баллов.

Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал тот факт, что Овечкин превзошел достижение легендарного Горди Хоу по количеству победных голов.