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Ласицкене ответила на вопрос о смене спортивного гражданства

Олимпийская чемпионка Ласицкене раскритиковала идею приравнять смену гражданства к госизмене

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РИА Новости

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене высказалась на тему смены спортивного гражданства.

«Не думаю о смене спортивного гражданства. Я слишком стара для этого. Я не хочу его менять и все.

Совет молодым легкоатлетам менять гражданство? Могу дать совет думать о своей жизни, решать самому без давления. У каждого жизнь одна, каждый должен реализоваться и быть счастливым. Каждый должен решить за себя.

Депутат предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене? В Госдуме есть много людей, у которых силы направлены немножко не в ту сторону. В России есть больше проблем, чем приравнивать смену спортивного гражданства к госизмене», — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков в своем Telegram-канале высказался по поводу смену гражданства российскими спортсменами и поддержал инициативу приравнять их действия к госизмене.

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

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