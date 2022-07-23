Усман Нурмагомедов одержал победу над американцем Гонсалесом на Bellator 283

На стадионе «Эмеральд Куин Казино» в Вашингтоне завершился поединок на турнире Bellator 283, в котором встречались легковесы Усман Нурмагомедов и американец Кристофер Гонсалес.

На третьей минуте поединка россиянин применил гильотину и одержал победу.

Таким образом, эта победа стала четвертой за последние четыре поединка в Bellator. В профессиональной карьере на счету Нурмагомедова 15 побед и ни одного поражения. Гонсалес за свою карьеру одержал семь побед при двух поражениях.

Отметим, что на турнире Bellator 283 бой между Мухамедом Берхамовым и американцем Лоренцем Ларкиным был признан несостоявшимся. Бой досрочно завершился в первом раунде после непреднамеренного удара локтем.

Ранее американский полусредневес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нейт Диаз прокомментировал включение экс-чемпиона легкого дивизиона Хабиба Нурмагомедова в Зал славы.