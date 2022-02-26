В Госдуме поддержали решение Союза биатлонистов сняться с оставшихся этапов Кубка мира

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на решение Союза биатлонистов России (СБР) сняться с заключительных этапов Кубка мира и Кубка IBU этого сезона.

«Каждая федерация в праве принимать решения в завиcимоcти от cитуации. Президент принял решение, изучив вcе «за» и «против». Федерация должна думать как о результатах, так и о безопаcноcти cвоих cпортcменов. Мы должны c пониманием отнеcтиcь к этому решению. Это взроcлое и оправданное решение», — приводит слова депутата «СЭ».

Напомним, 26 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. Кроме того, биатлонисты из России и Белоруссии смогут набирать очки только в индивидуальный зачет.

Использование флага, гимна и другой национальной символики запрещено — только флаг IBU, комбинезоны должны быть нейтральные по цвету и дизайну и без национальных символов. Такие решения были приняты исполкомом IBU на фоне событий на Украине.

Оставшиеся этапы Кубка мира состоятся в финском Контиолахти, эстонском Отепя и норвежском Осло. Этапы Кубка IBU пройдут в швейцарском Ленцерхайде и итальянском Риднауне.

Ранее сообщалось, что Европейская конфедерация волейбола приостановила проведение соревнований в России.