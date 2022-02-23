Познер высказался о намерении США выдавать вид на жительство за информацию о допинге в России

Журналист Владимир Познер прокомментировал намерение США предоставить вид на жительство лицам, которые поделятся информацией о допинге у российских спортсменов. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«С моей точки зрения, это просто подкуп. Честно говоря, для меня неожиданно, что такая организация, как USADA, позволит себе такую мерзость», — сказал Познер.

Напомним, что во время Олимпийских игр в Пекине стало известно о том, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат. Проба была взята в декабре прошлого года, а данные обнародованы во время Игр-2022. Спортсменка отстояла свое право на выступление в личном турнире, но расследование дела продолжается.

Решение о вручении медалей призерам командного турнира, в котором Валиева принимала участие, будет принято после завершения расследования.

Позже глава USADA Трэвис Тайгарт заявил, что США могут привлечь россиян к ответственности в соответствии с американским «законом Родченкова».

Ранее Познер поделился мнением о том, что США решили ввести санкции против московского ЦСКА.