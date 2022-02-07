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Капитан «Спартака» Джикия ответил на вопрос о желании уехать в Европу

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Reuters

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился мыслями об отъезде в европейский чемпионат, передает «Чемпионат.com».

«Есть ли мысли о Европе? Посещать в отпуске. Не задумываюсь об отъезде в другой чемпионат. Я капитан «Спартака». Хочу в этой роли добиться чего-то большего», — сказал Джикия.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В текущем сезоне он провел за красно-белых 23 матча, забив один мяч.

«Спартак» занял первое место в своей группе и напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы, обойдя «Наполи». Это сделать позволила победа в последнем матче группового раунда против «Легии». Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу россиян. Единственный гол на счету Зелимхана Бакаева.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает девятую строчку, набрав 23 балла. В заключительном матче 2021 года красно-белые уступили «Сочи» (0:3).

Ранее Джикия высказался о том, что его сокомандник Максимилиано Кофрие часто получает красные карточки.

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