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Исмаилов: 99,9 процентов российских бойцов сидят на химии

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Артур Лебедев/РИА Новости

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов на Youtube-канале «Больше спорта» рассказал, что подавляющее большинство российских бойцов употебляют допинг.

«99,9 процентов российских бойцов сидят на химии», — сказал Исмаилов.

Исмаилов в октябре 2021 года потерпел поражение в поединке против Владимира Минеева. Всего на счету спортсмена 17 побед, три поражения и одна ничья. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2011 года. Известен по участию в турнирах бойцовских организаций ACA, Fight Nights, M-1 Global, Kunlun Fight и др. Является титулованным спортсменом-любителем, чемпион мира по боевому самбо, мастер спорта России международного класса. Мастер спорта по армейскому рукопашному бою и вольной борьбе.

Ранее Рамазан Исмаилов, тренер Магомеда Исмаилова, рассказал, что спортсмен может провести два боя до поединка против Александра Шлеменко.

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