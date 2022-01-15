Слуцкая в ужасе от информации об участии небинарного спортсмена на Олимпиаде

Двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая в своем Instagram отреагировала на участие первого небинарного спортсмена на предстоящих Олимпийских играх.

«То, что я не пойму никогда… Это рано или поздно должно было произойти в таких условиях продвижения новой этики в США. Боюсь представить, что будет в мире и в спорте, в частности, через 10-20 лет с такой пропагандой… А что вы думаете об этом? Поддерживаете такую тенденцию? Или в таком же ужасе, как и я?», — написала Слуцкая.

Напомним, что Американская федерация фигурного катания включила в состав сборной фигуриста Тимоти Ледюка, который первым среди мировых спортсменов объявил о своей небинарной гендерной идентичности. Это значит, что он не относит себя ни к «мужчинам», ни к «женщинам». С 2021 года Ледюк стал использовать местоимения «они» для обозначения половой принадлежности человека.

Ледюк выступает в паре с Эшли Кейн-Гриббл. Фигуристы завоевали золотые медали на прошедшем чемпионате США и обеспечили себе участие в предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине.

Ранее Максим Траньков отреагировал на участие первого небинарного спортсмена в Олимпийских играх.