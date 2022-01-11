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Газзаев объяснил, что добавит возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о возвращении в команду Василия Березуцкого.

«Алексей Березуцкий первую половину чемпионата провел очень неплохо для молодого тренера. Думаю, так как они близнецы, Василий привнесет гармонию, ребята станут дополнять друг друга, чтобы ЦСКА закончил этот сезон в зоне Лиги чемпионов.

Возможно, в первой части чемпионата Алексею не хватило именно Василия, хотя, повторюсь, провел он ее достаточно неплохо, а сейчас станет еще увереннее: брат рядом, в любой ситуации подставит плечо, возьмет часть ответственности», — цитирует Газзаева Sport24.

Братья Березуцкие вошли в тренерский штаб ЦСКА в 2020 году.

В апреле 2021 года Василий покинул команду и вошел в тренерский штаб Виктора Гончаренко в «Краснодаре». После увольнения тренера в январе этого года, он также покинул клуб. Сегодня было объявлено о возвращении его в команду.

Алексей в июне 2021 года был назначен главным тренером армейцев. В этом сезоне под его руководством команда одержала девять побед в 18 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). На данный момент ЦСКА занимает четвертую позицию в таблице, отставая от идущего первым «Зенита» на восемь очков. Также москвичи продолжают борьбу за Кубок России, в марте в рамках 1/8 финала им предстоит встретиться с «Сочи».

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА.

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