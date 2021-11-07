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Щербакова обошла Трусову в общем зачете Гран-при по фигурному катанию

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РИА «Новости»

Российская фигуристка Анна Щербакова обошла соотечественницу Александру Трусову в зачете серии Гран-при сезона-2021/22 после трех турниров из шести. Об этом сообщает сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Фигуристка из Японии Маи Михара лидирует в зачете. Она выступила на двух этапах, на ее счету 18 очков. На второй строчке расположилась еще одна россиянка Камила Валиева. После победы на Гран-при Канады у нее 15 очков и один этап в запасе.

На пятой строчке — Елизавета Туктамышева (13), на шестой — Майя Хромых (13), на седьмой — Дарья Усачева (13), Алена Косторная (11) замыкает первую десятку.

В финал серии выйдут шесть фигуристок. В случае равенства очков в первую очередь будут учитываться занятые места, далее – сумма баллов за программы на двух этапах. Если после этого финалистки не определятся, могут быть рассмотрены еще пять критериев.

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в итальянском Турине.

Россиянка получила 165,05 балла за прокат произвольной программы. По сумме двух программ Щербакова получила 236,78 балла.

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