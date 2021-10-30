Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Эксперт по кибербезопасности Куценко предупредил об активности мошенников... 18:22
В Московском музее пропал рисунок художника Янкилевского 18:18
В Москве мужчина час сидел на вышке ЛЭП по неизвестным причинам 18:17
Глава «Молдовагаза» рассказал, как прошли переговоры... 18:16
В «Эвертоне» отреагировали на информацию об интересе к Головину 17:56
Washigton Examiner: Германия сближается с Россией, отдаляясь от НАТО 17:55
Путин обратился к «Большой двадцатке» с просьбой нормализовать денежно-кредитную... 17:55
Зюганов заявил, что КПРФ поручено разобраться в ситуации с Рашкиным 17:49
Болельщики «Спартака» потребовали у Федуна продать клуб 17:44
В Подмосковье девочку спасли от педофила благодаря умным часам 17:28
Бесплатная ставка 1000 р.

Симонян: что я могу сказать о «Спартаке»? Счет 1:7

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян заявил, что в матче 13 тура Российской премьер-лиги против «Ростова» «Спартак» должен реабилитироваться после поражения от петербургского «Зенита». Слова Симоняна передает «Спорт-Экспресс».

«Что я могу сказать о «Спартаке»? Счет 1:7! Это они должны делать выводы, а не я. Если у них есть спортивная злость и совесть, должны сегодня выложиться. Как реабилитироваться после такого? Победить», — отметил Симонян.

«Спартак» после 12 туров РПЛ с 17 баллами располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. Команда под руководством Виталия Кафанова набрала 12 баллов, что позволяет ей находиться на 12-й позиции.

Ранее футболисты московского «Спартака» после разгромного поражения от «Зенита» со счетом 1:7 встретились с болельщиками клуба.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть