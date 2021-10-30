Симонян: что я могу сказать о «Спартаке»? Счет 1:7

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян заявил, что в матче 13 тура Российской премьер-лиги против «Ростова» «Спартак» должен реабилитироваться после поражения от петербургского «Зенита». Слова Симоняна передает «Спорт-Экспресс».

«Что я могу сказать о «Спартаке»? Счет 1:7! Это они должны делать выводы, а не я. Если у них есть спортивная злость и совесть, должны сегодня выложиться. Как реабилитироваться после такого? Победить», — отметил Симонян.

«Спартак» после 12 туров РПЛ с 17 баллами располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. Команда под руководством Виталия Кафанова набрала 12 баллов, что позволяет ей находиться на 12-й позиции.

Ранее футболисты московского «Спартака» после разгромного поражения от «Зенита» со счетом 1:7 встретились с болельщиками клуба.