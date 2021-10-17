Минеев заявил, что хотел бы провести третий бой с Исмаиловым

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев заявил, что хотел бы провести третий бой с Магомедом Исмаиловым.

Напомним, Минеев победил Исмаилова в третьем раунде техническим нокаутом на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи, благодаря чему остался чемпионом промоушена в среднем весе.

«Я бы с удовольствием повторил. Спасибо Исмаилову. Сегодня я выгляжу еще лучше, чем в тот раз. Передаю привет своей семье и всем, кто поддерживал меня издалека. Спасибо моему клубу, моей родине», — сказал боец.

Соперники уже встречались осенью 2018 года. Бой завершился вничью раздельным решением судей.

Минеев одержал 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. Исмаилов одержал 19 побед в 21 бою, проиграл в двух, а один завершил вничью.

В конце 2020 года болельщики Исмаилова напали на Минеева в октагоне из-за того, что Исмаилов имитировал проход в ноги, а Минеев ударил оппонента микрофоном. После этого инцидента на своем YouTube-канале Минеев выложил ролик, на котором микрофон заменен мужским половым органом. Магомед предложил Владимиру поговорить наедине, но тот ответил отказом.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о победе Владимира Минеева над Магомедом Исмаиловым.