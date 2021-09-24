Экс-президент «Локомотива» Смородская назвала Галицкого человеком с большой буквы

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала заявление владельца «Краснодара» Сергея Галицкого о своей болезни.

«Сергей Галицкий — человек с большой буквы. Он много сделал не только для футбола, но и для «Краснодара». Очень уважительно отношусь к нему, как к бизнесмену. Он очень силен в этой сфере. Желаю ему скорейшего выздоровления.

Галицкий — ментально сильный человек. Надеюсь, Сергей сможет перебороть все свои трудности. Я призываю болельщиков всех клубов поддержать Сергея Галицкого», — приводит слова экс-президента «железнодорожников» «СЭ».

Ранее Сергей Галицкий заявил, что не может посещать матчи команды из-за болезни.

Предприниматель отметил, что в настоящее время клуб работает над изменением структуры. Владелец «быков» ожидает, что все процессы будут закончены к марту 2022 года.