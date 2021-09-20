Ветеран ЦСКА: в дерби со «Спартаком» большего ждал от Дзагоева

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин остался разочарован матчем команды со «Спартаком» в 8-м туре РПЛ. Хотя армейцы победили 1:0, специалист отметил, что игра оказалась скучной с минимумом моментов, и выиграл тот, которому больше повезло.

«Игра средняя, никакого яркого впечатления не осталась. Обычная игра середняков. В первом тайме вообще скукотища была, во втором порезвее начали и сразу появился момент у «Спартака». Думаю, если бы Понсе забил, то ЦСКА было бы трудно отыграться. Потом был момент у Чалова. В итоге ЦСКА забил и выиграл вопреки. Впереди во втором тайме они ничего не создавали. А в конце еще мог сравнять счет Промес, но просто-напросто по мячу не попал. Ну как в последние минуты можно человека одного оставлять во вратарской? Это просто, честно говоря, нонсенс. Последние минуты, когда нужно мобилизоваться и концентрироваться, чтобы мышь не проскочила в обороне — и позволять такие моменты создавать», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

Эксперт критически высказался об игре полузащитника красно-синих Алана Дзагоева. По мнению Масалитина, Алан с его опытом должен был стать лидером ЦСКА в этом противостоянии, на деле же он был едва заметен на поле.

«ЦСКА забил, ему повезло. Но в первом тайме было ноль ударов в створ, во втором — пара моментов. Играли, скажем так, средние команды, и футбол средний. Я большего ожидал от Дзагоева, игрок столько дерби провел и должен был вести игру ЦСКА. А он просто выпал: ни создавал, ни отбирал мячи. Провел неважный матч, практически все передачи вперед запорол. Конструктива я не увидел от него», подчеркнул Масалитин.

Он обратил внимание на одну из основных проблем команды — скамейку запасных. Экс-армеец констатировал, что усиливать игру заменами попросту нет возможности. Также он выразил сомнение в справедливости удаления автора единственного гола Антона Заболотного, который в концовке матча получил вторую желтую карточку за фол в центре поля.

«Конечно, скамейка — проблема для ЦСКА. Отсутствие Мухина, продажа Тикнизяна и Марадишвили сказались. Если посмотреть, на лавке сидят все молодые ребята, укрепить оборону и атаку мало шансов. Поэтому и Обляков играет защитника. Хорошо, Набабкин сейчас вылечился, где-то помог. Сегодня выделить вообще некого. Может быть, Заболотного, который гол забил. По удалению, кстати, вопрос есть, мяч-то он задел, он не играл в корпус. Это не желтая карточка. Ну, удалили — и удалили, пускай разбираются», — заключил специалист.