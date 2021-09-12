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Губерниев считает странным предложение Украины по поводу проведения Олимпиады

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Комментатор Дмитрий Губерниев считает странным высказывание президента Украины Владимира Зеленского о желании обсудить с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом возможное решение страны принять Игры.

«Довольно странное предложение. В 2036 году Зеленский не будет президентом своей страны, а Бах не будет главой МОК. Украина — спортивная страна, могут попробовать провести такое большое мероприятие», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Последняя летняя Олимпиада прошла с 23 июля по 8 августа 2021 года в Токио. Следующие летние соревнования запланированы в Париже. В 2028 году Игры должны пройти в Лос-Анджелесе. 21 июля 2021 года после 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) было объявлено, что Игры 2032 года примет австралийский город Брисбен.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о возможном участии Украины в борьбе за право принять Олимпийские игры.

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