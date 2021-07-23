Спортсменка из Уганды рассказала, почему ее соотечественник сбежал перед Играми-2020

Спортсменка из Уганды Кэтлин Грейс Ноубл, выступающая в академической гребле, высказалась о неудачной попытке побега 20-летнего угандийского тяжелоатлета Джулиуса Сэкитолеко по прибытии в Японию на Олимпийские игры — 2020.

«Начну с того, что команда Уганды по тяжелой атлетике проживает в другом месте, не в столице Японии. Они были под домашним арестом из-за коронавируса на протяжении трех недель. Позорно то, как к ним относились.

И в данный момент очень сложная обстановка в Уганде из-за ковида. Люди теряют свой бизнес и ищут возможности, чтобы заработать деньги. Спортсменам из Уганды не платят. Думаю, что он как раз искал возможность заработать, чтобы отправить своей семье. Вот почему он пытался найти работу в Японии. Но в итоге он заработал себе кучу проблем», — цитирует спортсменку «Матч ТВ».

16 июля стало известно, что 20-летний спортсмен из Уганды мог купить билет на скоростной поезд «синкансэн» и уехать в сторону Нагои из города Идзумисана. Секитолеко оставил в номере записку, в которой написал, что не хочет возвращаться на родину, так как жизнь там трудна, попросил членов своей делегации передать его вещи жене на родине, и заявил о намерении остаться в Японии. О том, что спортсмен сбежал из расположения сборной, стало известно тогда, когда к нему пришли, чтобы он сдал тест на коронавирус.

Ранее стало известно, как полиция Японии нашла спортсмена из Уганды Джулиуса Сэкитолеко, совершившего побег после прибытия на Олимпийские игры — 2020 в Токио.