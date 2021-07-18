Бонуччи снова потроллил англичан после победы на Евро

Защитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи пошутил на англичанами после победы в финале чемпионата Европы — 2020.
Футболист опубликовал в Twitter фотографию с Джорджио Кьеллини и подписал: «Продолжаем есть макароны… А вы?».
«Съешьте еще немного пасты» — итальянское выражение, означающее «набираться большего опыта». Оно часто используется в спорте.
Напомним, что сразу после финального матча на лондонском «Уэмбли» Бонуччи смеялся над английскими болельщиками, крича: «Ешьте пасту! Вам нужно есть больше макарон!».
Основное и дополнительное время финала турнира завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.
Ранее сообщалось, что итальянский фанат сделал тату с Джорджио Кьеллини, который оттаскивает Букайо Саку от кубка Евро-2020.
Noi continuiamo a mangiare pastasciutta… e voi? ������ #LB19 #Euro2020 #VivoAzzurro pic.twitter.com/SOvqOUx65G— Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) July 17, 2021