Ветеран ЦСКА Масалитин призвал назначить иностранца главным тренером сборной России

Известный футболист и тренер, ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России, а также предложил рассмотреть своих кандидатов на смену уволенному специалисту.

«У нас нет ни игры, ни результата, так что отставка давно назрела. Но поздновато это сделали. Надо было это делать, когда провалили Лигу наций – с того момента результаты пошли вниз. У нас не было переходного периода, не привлекали активно ребят из молодежной сборной. Если бы перед Евро-2020 сделали какие-то перестановки, то, возможно, и результат был бы другой.

Из наших специалистов сборную мог бы возглавить Слуцкий – он имел опыт работы со сборной, пусть и негативный. Еще один кандидат – естественно, Бердыев. Захочет он или не захочет, другой вопрос. А вообще, конечно, надо привлекать иностранца. Мы видели, как играют Италия и Испания, как они хорошо готовы и физически, и тактически. И нужно искать тренера таких прогрессивных взглядов, который мог бы заставить нас играть в такой футбол», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

Напомним, 8 июля РФС принял решение о прекращении сотрудничества со Станиславом Черчесовым.

Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира — 2018. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

Под руководством Черчесова российская команда заняла последнее место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Ранее бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.