Стал известен состав сборной России на стартовый матч ЮЧМ-2021

Сборная России огласила состав на стартовый матч юниорского чемпионата мира — 2021 по хоккею против команды США.

Согласно информации из официального аккаунта российской команды в Twitter, он выглядит следующим образом:

Вратари: Герасимюк (Бринкман);

Грудинин — Макаров, Юров — Свечков — Чибриков (К);

Иванов Г. — Коромыслов, Петров — Иванцов — Полтапов;

Сапунов — Фигурин (А), Мирошниченко — Гайдамак — Мичков;

Новиков, Меховов — Лазутин — Кателевский, Бучельников.

Встреча Россия U18 — США U18 пройдет на арене «Комерика-центр» во Фриско и начнется в 4.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Сборные России и США играют в группе B турнира вместе с командами Чехии, Финляндии и Германии.

Ранее сообщалось, что Швеция обыграла Белоруссию на старте ЮЧМ-2021, а команда Чехии одержала победу над сверстниками из Германии.