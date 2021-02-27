Наставник «Локомотива» Николич поделился мыслями после победы над ЦСКА

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич поделился мыслями после победы над ЦСКА в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Чемпионат».

По его мнению, «железнодорожники» смогли добиться важной победы над сильным оппонентом, не имея при этом восьмерых футболистов основного состава.

Серб отметил, что атмосфера на «РЖД Арене» сыграла важную роль в итоговом успехе клуба, и добавил, что ему предстоит еще много работы.

Ранее сообщалось, что наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко отказался комментировать ситуацию с коронавирусом в команде.