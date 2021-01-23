Международный олимпийский комитет (МОК) планирует провести вакцинацию всех спортсменов-участников Игр в Токио, передает Telegraph.

В организации хотят ускорить процесс получения вакцины для спортсменов из стран, где пока национальные программы вакцинации еще не запущены.

Отмечается, что состоялись встречи с представителями программы ВОЗ COVAX, направленной на поставку вакцины в развивающиеся страны.

Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее власти Японии опровергли данные об отмене Олимпиады.