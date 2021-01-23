МОК планирует провести вакцинацию всех спортсменов-участников Игр
Андрей Черников
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Международный олимпийский комитет (МОК) планирует провести вакцинацию всех спортсменов-участников Игр в Токио, передает Telegraph.
В организации хотят ускорить процесс получения вакцины для спортсменов из стран, где пока национальные программы вакцинации еще не запущены.
Отмечается, что состоялись встречи с представителями программы ВОЗ COVAX, направленной на поставку вакцины в развивающиеся страны.
Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа.