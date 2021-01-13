Мирзов рассказал, как совмещает матчи и тренировки в Рамадан
Андрей Черников
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Игрок подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов рассказал о том, как он совмещает матчи и тренировки в Рамадан, передает «Чемпионат.com».
«На тренировках и играх тяжело, но я уже привык. Религия стоит на первом месте, Всевышний дает силы, все получается. Если солнце заходит в семь часов, а игра в четыре, то ничего не ем и не пью», — сказал Мирзов.
Напомним, права на игрока принадлежат московскому «Спартаку».
Ранее Мирзов прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак».