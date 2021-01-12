Самедов получил должность старшего селекционера по молодежному футболу в «Локомотиве»

Экс-футболист сборной России по футболу Александр Самедов стал старшим селекционером по молодежному футболу в московском «Локомотиве», передает сайт «железнодорожников» .

«В мои обязанности в первую очередь будет входить оценка профессиональных качеств и помощь в развитии игроков старших возрастов академии, «Локо» U19 и «Казанки»», — сказал Самедов.

С составе красно-зеленых хавбек три раза выигрывал Кубок России.



Ранее Самедов отказался поверить в чемпионство московского «Спартака».