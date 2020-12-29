Журналист прокомментировал уход Овчинникова и Онопко из ЦСКА

Московский ЦСКА объявил об изменениях в тренерском штабе.

По истечении срока контрактов московский клуб покинули помощники главного тренера Виктора Гончаренко — Сергей Овчинников и Виктор Онопко.

Спортивный журналист Илья Казаков в своем Telegram-канале прокомментировал уход Овчинникова и Онопко.

Казаков надеется, что Овчинников и Онопко окажутся востребованы «Локомотивом» и «Спартаком» — где они на протяжении долгого времени были капитанами.

«Для ЦСКА, возможно, они не стали по-настоящему своими», — написал он.

Напомним, что Онопко работал в ЦСКА с 2009 года, а Овчинников - с 2014 года.

Ранее сообщалось, что Овчинников и Онопко покинули ЦСКА.