В «Спартаке» прокомментировали задержание фанатов на матче с «Ротором»

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал задержание фанатов команды на матче с волгоградским «Ротором», передает «СЭ».

«Задержано семь человек, один из них в нетрезвом виде. Все задержаны за хулиганство, а не за нарушения масочного режима», — сказал Фетисов.

Также Фетисов отметил, что задержания произошли на прилегающей территории, а не на территории самого стадиона.



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