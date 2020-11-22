В академии Плющенко подвели итоги Гран-при России по фигурному катанию
Андрей Черников
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В академии Евгения Плющенко подвели итоги Гран-при России по фигурному катанию.
Напомним, лучший результат среди учениц группы Плющенко показала Алена Косторная, которая заняла второе место в женском одиночном катании.
«К сожалению, не все получилось. Не отчаиваемся, работаем дальше. Будем работать, стараться радовать болельщиков хорошими прокатами и достойными результатами», — говорится в заявлении в Instagram.
Ранее Косторная рассказала о своем подходе к поиску мотивации.