В академии Плющенко подвели итоги Гран-при России по фигурному катанию

В академии Евгения Плющенко подвели итоги Гран-при России по фигурному катанию.

Напомним, лучший результат среди учениц группы Плющенко показала Алена Косторная, которая заняла второе место в женском одиночном катании.

«К сожалению, не все получилось. Не отчаиваемся, работаем дальше. Будем работать, стараться радовать болельщиков хорошими прокатами и достойными результатами», — говорится в заявлении в Instagram.



Ранее Косторная рассказала о своем подходе к поиску мотивации.