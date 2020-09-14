ЦСКА может потребовать у «Зенита» €45 млн за Влашича

Стали известны подробности переговоров относительно возможного перехода полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича в петербургский «Зенит».

Как утверждает «Чемпионат.com», если армейцы согласятся расстаться с 22-летним хорватом, то будут требовать за его трансфер не менее €45 млн.

Влашич стал игроком ЦСКА в 2018 году. В нынешнем сезоне он провел пять матчей в чемпионате России, отметившись четырьмя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил ЦСКА за Влашича €35 млн.