Мутко рассказал о мечте пригласить Моуриньо на пост наставника сборной
Бывший глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что хотел пригласить португальского специалиста Жозе Моуринью на пост главного тренера национальной команды.
«У меня была мечта пригласить тренером сборной Моуринью. Я обожаю его. Из-за него начал болеть за «Тоттенхэм», — сказал Мутко в программе «Инсайдеры», анонс которой опубликован на странице «Матч Премьер» в Twitter.
Мутко руководил РФС с 2005 по 2009 год, а также в период с 2015-го по 2018-й.
Ранее экс-глава РФС высказался об уходе Юрия Семина с поста главного тренера московского «Локомотива».
⚡ Виталий Мутко – герой нового выпуска шоу #Инсайдеры! Один из самых авторитетных спортивных чиновников России рассказал @ANobelito о ЧМ-2018, мечтах о Моуриньо в сборной и любви к футболу.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 4, 2020
�� В субботу в 21:20 на #МАТЧПРЕМЬЕР
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�� Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/Q83icEBXUO