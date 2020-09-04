Мутко рассказал о мечте пригласить Моуриньо на пост наставника сборной

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Бывший глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что хотел пригласить португальского специалиста Жозе Моуринью на пост главного тренера национальной команды.

«У меня была мечта пригласить тренером сборной Моуринью. Я обожаю его. Из-за него начал болеть за «Тоттенхэм», — сказал Мутко в программе «Инсайдеры», анонс которой опубликован на странице «Матч Премьер» в Twitter.

Мутко руководил РФС с 2005 по 2009 год, а также в период с 2015-го по 2018-й.

Ранее экс-глава РФС высказался об уходе Юрия Семина с поста главного тренера московского «Локомотива».