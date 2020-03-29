Экс-чемпион UFC может завершить карьеру из-за коронавируса

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье заявил, что может завершить карьеру из-за коронавируса.

Спортсмен отметил, что планировал провести свой следующий поединок в конце лета. Он считает, что ситуация с пандемией может нормализоваться к этому времени.

«Но если ситуация будет нормальной только поздней осенью, зимой, то шансов на поединок не останется. Я завершу карьеру. Думаю, нужно, чтобы пандемия пошла на спад летом, чтобы третий бой со Стипе Миочичем состоялся», — цитирует Кормье Bloody Elbow.

Вспышка заболевания была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 32 тыс. человек, 146 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 683 тыс. В США зафиксировали более 123 тыс. случаев заражения.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что не намерен переносить поединок между чемпионом организации в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.