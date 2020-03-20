В Норвегии рекомендовали МОК отложить Олимпиаду-2020 из-за коронавируса

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Олимпийский комитет Норвегии попросил главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха перенести Олимпийские игры 2020 года в Токио из-за угрозы распространения коронавируса, передает ТАСС.

«Наша четкая рекомендация заключается в том, что Олимпийские игры в Токио не должны состояться до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не будет взята под жесткий контроль в глобальном масштабе», — приводит текст письма пресс-служба НОК Норвегии.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 11 тысяч человек, 90 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 275 тыс.

Ранее в Госдуме предложили перенести Олимпиаду-2020.