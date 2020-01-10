Член Госдумы высказался о запрете на политические акции в спорте

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Дмитрий Свищев, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, высказался по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) наказывать за политические акции на Олимпийских играх.

Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение отстранить Россию от участия в ОИ. Позже исполком МОК поддержал это решение, одобрив обновленные правила поведения спортсменов во время турниров. Согласно новому своду правил, атлетам запрещено надевать символику политического характера, демонстрировать политические жесты, вставать на одно колено, нарушать протокол церемоний.

Свищев заявил, что поддерживает такие меры, отметив, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) давно им придерживается.

«Мы считаем, что это правильная мера, так как она позволит избежать политизации спорта. Ведь тут самое главное, чтобы было равноправие. Чем раньше спорт очистят от политики, тем лучше», — цитирует чиновника пресс»служба комитета Госдумы.

Ранее сообщалось, что упавшая на репетиции открытия юношеских Игр фигуристка идет на поправку.