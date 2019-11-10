«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча завершилась со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счет в матче был открыт уже на 6-й минуте, отличился Фабиньо. На 13-й минуте счет удвоил Мохамед Салах. Садио Мане на 51-й минуте довел счет до почти разгромного.
На 78-й минуте Бернарду Силва верунл «Сити» в игру, забив мяч.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» одолел «Брайтон» в матче чемпионата Англии.
Чемпионат Англии. 12-й тур
«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 3:1
Голы: 1:0 — Фабиньо, 6; 2:0 — Салах, 13; 3:0 — Мане, 51; 3:1 — Силва, 78.