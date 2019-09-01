Дубль Бэйла спас «Реал» от поражения в матче с «Вильярреалом»

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Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Вильярреалом» в матче третьего тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в Вильярреале, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Херар Морено и Мойсес Гомес. У гостей дубль оформил Гарет Бэйл.

На 90+3 минуте валлиец получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре «Вильярреал» встретится на выезде с «Леганесом», а «Реал» примет валенсийский «Леванте».

Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался об уходе голкипера команды Кейлора Наваса.

Испания. Примера. 2-й тур

«Вильярреал» (Вильярреал) — «Реал» (Мадрид) — 2:2

Голы: 1:0 — Морено, 12; 1:1 — Бэйл, 45+1; 2:1 — Гомес, 74; 2:2 — Бэйл, 86.

Удаления: нет — Бэйл, 90+3.